“Acuerdo de la calle de Las Damas”: nuevo grupo que va por la Alcaldía

Con respecto al “Acuerdo de la calle de Las Damas”, el analista político Agustín Leal asegura que este tipo de coaliciones siempre son bienvenidas para fortalecer y alimentar el debate político y el trabajo conjunto por el bien de la ciudad; sin embargo, considera que este bloque no se distancia de la clase política, rol que para el abogado tampoco tendría Javier Julio Bejarano, candidato del Pacto Histórico.

“Las alternativas cívicas siempre son bienvenidas; no obstante, estas diez candidaturas venían fortaleciéndose porque cada uno había aglutinado apoyos, simpatías por sus propuestas y respaldo de amigos, y ahora con esta unión irán perdiendo aceite individualmente”, expone Leal.

Para el analista, el elector ahora se confundirá porque dejarán de ser aspirantes para agruparse en un sindicato. “Las aspiraciones individuales sucumben porque el elector pierde interés porque no sabe si su candidato va a quedar o no. Las candidaturas que entran en estos pactos quedan en un vacío, debido a que individualmente cada proyecto pierde fuerza. Ojalá me equivoque y de allí escojan el mejor candidato que tenga una gran opción para enfrentarse con Dumek Turbay, William García Tirado y Javier Julio Bejarano; sin embargo, no veo fuerza económica y política para enfrentar a este trío, y con la fragmentación que provocan pueden estar es beneficiando a sus rivales más potentados”, puntualiza.