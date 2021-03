Alcalde dice por qué no ha pedido préstamo para Transcaribe

El alcalde fue más directo en cuanto al tema del crédito, pues en medio de la rueda de prensa que dio el lunes en la tarde develó que ya no hará ese empréstito, explicando que podría acarrearle líos legales y hasta un posible proceso por detrimento.

“Ojalá tuviera la solución, pero lo que pasa con Transcaribe no es solo en Cartagena. El mismo problema que tiene Cartagena con Transcaribe lo tienen todas las ciudades que tienen sistemas de transporte masivo. Son siete ciudades y todas están pasando por la misma situación. El Gobierno nacional trata de mantener a cada ciudad separada y que cada ciudad solucione su problema, pero este es un problema que no se puede solucionar sin que el Gobierno nacional meta la mano, y se meta la mano al dril”, explicó el alcalde.

Añadió que desde hace más de un mes, junto a otros alcaldes de ciudades capitales que tienen sistemas de transporte masivo, está solicitando y haciendo lobby ante el Gobierno nacional para buscar recursos.

“Estamos solicitándole y haciendo lobby con el Gobierno nacional, para que este asuma el 70% del costo que se necesita para sanear estos sistemas de transporte y ya los gobiernos regionales conseguirían el otro 30%. Y seguimos pulseando de que no hay más -recursos-. Por más que ataquen, no hay de dónde sacar más plata.

“Yo había dicho el año pasado que estaba dispuesto a endeudarme en lo que sea necesario para salvar a Transcaribe, pero afortunadamente no se tramitó eso, porque había una línea que ya feneció, porque lo que me han dicho es que puedo terminar en la cárcel si saco un préstamo para cubrir un hueco viejo de Transcaribe si no se soluciona todo; porque si se soluciona el hueco este año, luego hay un nuevo hueco. Y si pido plata prestada para pagarle, el año entrante hay un nuevo hueco. Recuerden que Transcaribe es una empresa, una persona jurídica, independiente del Distrito. Eso es un detrimento patrimonial para el Distrito si yo hiciera eso. Se están mirando otras posibilidades y fuentes alternativas de financiación”, concluyó el mandatario.