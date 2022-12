Alcalde local 2 se refiere a contrato con Megatiendas que terminó en denuncia

Arrieta instó, tras indicar que su relación con los ediles ya ha llegado a puntos subjetivos, a que las Juntas de Acción Comunal (JAC), la ciudadanía, los entes de control y las veedurías se involucren a revisar los procesos y a sacar sus propias conclusiones.

Vigencias futuras no aprobadas

Otro escenario de tensión entre la Alcaldía local 2 y los ediles fue la no aprobación de vigencias futuras, por lo que la localidad esperará “los pitos” sin ejecutar proyectos de infraestructura. La JAL no autorizó 1.900 millones con los que Arrieta pretendía realizar dos contratos.

El primero era para la pavimentación y adecuación de calles (999 millones), y el otro para la construcción y mantenimiento de escenarios deportivos ($899 millones). A esto se le adicionan $3.200 millones que también estaban destinados para vías y que tampoco fueron aprobados por la JAL para un total de $5.188.952.085,97 millones de pesos.

Arrieta expresó que aún no entiende las motivaciones “porque ni siquiera en las actas de rechazo los ediles argumentaron o justificaron su decisión. Yo realmente aquí resalto y me llama mucho la atención, es que los siete ediles que denunciaron y que negaron las vigencias futuras son los mismos que en su momento le aprobaron a Andy Reales que casi el 80% se gaste en capacitaciones”, expuso.

Por su parte, la edilesa María Bernarda Sayas acotó: “Nunca hemos sido piedra en el zapato de nadie ni somos enemigos de ningún alcalde. Solo lo invitamos a trabajar y que tenga en cuenta nuestros conceptos. Lo único que queremos es salvaguardar los recursos de las localidades y que las obras lleguen a las comunidades. No podemos aprobar vigencias futuras parcializadas. Solo presentó 1900 millones de pesos, arriesgando casi diez mil millones de pesos del fondo total para la comunidad. No somos los ediles los del problema, no estamos en revancha y siempre le hemos presentado nuestro apoyo. Édgar Arrieta no es nuestro enemigo. Lo que queremos es lo mejor por la localidad.