Alianza Verde pediría la cabeza de un ministro para seguir siendo pro Petro

El encuentro se llevó a cabo este lunes y se esperaba la participación de al menos 20 congresistas, sin embargo, no todos acudieron a la cita donde discutirían como partido, si la colectividad se declaraba independiente y se retiraba de los partidos aliados que tiene el gobierno del presidente Gustavo Petro en el Congreso.

Después de una larga reunión a puerta cerrada entre algunos de los miembros del partido Alianza Verde, que se encontraron para discutir si se declaran o no en Independencia, su copresidente, Rodrigo Romero, aclaró, al igual que lo hizo el representante a la Cámara Santiago Osorio en su momento, que la colectividad, por ahora, sigue siendo parte de la bancada del Gobierno.

Por el tono y la vehemencia de ese pronunciamiento, varios de los congresistas del partido manifestaron su rechazo frente a los señalamientos que hizo el ministro y le dejaron claro que se equivoca cuando cree que “la participación en el Gobierno es moneda de cambio de votos en el Congreso”.

A Romero le preguntaron en Blu Radio si entre los temas de discusión en la reunión del lunes estuvo el pedir la cabeza de Jaramillo, como condición a seguir siendo partido de gobierno.

“De todo se habló, de todo, pero, es decir, sin tomar definiciones. Para mí no es muy objetivo ponerme a dar esa noticia. Todo quedó sin conclusiones; es que en este momento poder decir que se definió, pues no se ha definido nada todavía. Las definiciones se concluyen mañana miércoles en la última reunión. No lo puedo afirmar”, indicó Romero.

Además, dijo que ahora esperan hacer un “un buen análisis de lo que está pasando, más que llegar a la última decisión”, y aclaró que la decisión de declararse en independencia no se puede tomar en bancada, “porque estatutariamente esa decisión solo la puede tomar la dirección nacional del partido, que es el estamento que está autorizado para ese tipo; esta reunión es un preámbulo para fundamentar lo que está pasando”.

Sin embargo, hay miembros del partido que desde ya están pidiendo al partido tomar la decisión de separarse del gobierno. Como es el caso del senador Jota Pe Hernández, afirmando que los Verdes no piensan votar como partido de Gobierno en los debates que se vienen en el Congreso, y seguirán examinando la inminente salida.

Así como la representante a la Cámara por los Verdes, Katherine Miranda, quien considera que tienen todo para dar el paso a la independencia. “Yo creo que nosotros tenemos las mayorías al interior de nuestra bancada para ser independencia y este es un mensaje que se tiene que llevar el partido verde y la dirección nacional para que en días posteriores tomemos una decisión a fondo”, dijo.