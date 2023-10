Amenazan a candidato a la Alcaldía para que renuncie a su campaña

Duartes es desplazado por la violencia junto a su familia, por ello, sus parientes no estuvieron de acuerdo con su irrupción en la política; no obstante, el candidato nunca imaginó que los temores de sus allegados se convertirían en una realidad.

Duartes es desplazado por la violencia junto a su familia, por ello, sus parientes no estuvieron de acuerdo con su irrupción en la política; no obstante, el candidato nunca imaginó que los temores de sus allegados se convertirían en una realidad.

“En Colombia es un peligro ser activista social y un líder político honesto, es un peligro tener valores y principios bien cimentados, es un peligro hacer lo correcto, es un peligro no permitir que se negocien los derechos del pueblo, es un peligro mantener unos ideales firmes y no dejarse untar de mermelada o recibir dinero a cambio, debido a esto, ese temor de mis padres se ha hecho realidad, en mis manos tengo el radicado de una denuncia que acabamos de instaurar en la Fiscalía General de la Nación”, relató Duartes.

Y prosiguió en su denuncia: “Vengo siendo víctima de intimidaciones, amenazas y hackeos, la primera amenaza se dio vía Whatsapp el 08 de agosto del presente año 2023, siendo las 2:30 p.m. cuando envié al grupo de Whatsapp del comité “No Mas Peajes” la invitación para una entrevista que me realizarían, de inmediato, desde la cuenta de Whatsapp asociada al número 3233550315 que según el identificador de llamadas se presume es del señor Jhon Rodríguez, me respondieron de manera agresiva y a modo de amenazas ‘Vaya a recogerse, usted no es turbaquero, déjese de huevonadas, ábrase, usted no va a ser alcalde”.