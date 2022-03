Antes de votar, revise estos datos claves de las elecciones en Colombia

Las comisiones

Los candidatos elegidos conformarán las siete comisiones constitucionales permanentes, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, en las que se discuten los proyectos de ley en primer debate, de acuerdo con su competencia.

- Comisión Primera (reformas, leyes estatutarias, normas de organismos de control etc.).

- Comisión Segunda (política internacional; defensa nacional, fuerza pública, etc.).

- Comisión Tercera (hacienda, crédito público, impuestos, exenciones tributarias, etc.).

- Comisión Cuarta (presupuesto, control fiscal financiero, destinación de bienes nacionales, etc.).

- Comisión Quinta (régimen agropecuario, ecología, medioambiente, recursos naturales, etc.).

- Comisión Sexta (comunicaciones, calamidades públicas, funciones públicas, prestación de los servicios públicos, etc.).

- Comisión Séptima (régimen salarial, organizaciones sindicales, seguridad social, cajas de previsión social, etc.).

Además, en cada cámara habrá tres comisiones legales:

- Derechos humanos.

- Ética y Estatuto del Congresista.

- Acreditación Documental.

A las anteriores, se suman las comisiones especiales, que se crean para tratar asuntos específicos y luego se disuelven. Estas pueden estar conformadas por miembros de ambas cámaras, de forma conjunta. También están las comisiones accidentales que se crean para que ciertos miembros del Congreso cumplan misiones y tareas específicas.