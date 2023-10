Audio: “Si no ponemos 30 votos a Cassiani, quedamos sin trabajo”

Luego de referirse al tema, el alcalde aseguró que interpondrá la denuncia ante las autoridades competentes de cara a las elecciones del próximo domingo; no obstante, le confirmó a El Universal que desde hace días espera controlar el supuesto accionar de Cassiani con la ayuda de María del Rosario Blanco Ocampo, “pero tras ser citada ayer en la tarde y venir a mi despacho, luego me salió con un ‘chorro de babas’”.

Dau aseveró que la funcionaria confirmó en el Palacio de La Aduana que las denuncias sobre Cassiani y sus presiones las conocía: “A él se le llena la boca diciéndole a todo el mundo que manda acá, pero como no tengo pruebas no he podido denunciar”, fue lo que le habría dicho Blanco al alcalde, según señaló él.

“Entonces yo le dije que para garantizar que haya unas elecciones limpias yo necesitaba hablar con los 47 directores o directoras de los CDI de Cartagena, y también con los trabajadores para garantizarles sus derechos al voto. Para que nadie se deje meter el dedo en la boca, confirmarles que esto se va a investigar y que no están solos; sin embargo, este mensaje tenía que ser hoy, ya, de nada vale la próxima semana si ese personaje queda elegido. Pero la directora María del Rosario Blanco me dijo que había ‘un problema’”, relató Dau.

El problema

María del Rosario Blanco Ocampo le informó al alcalde de Cartagena que el contrato para la alimentación de niños entre 1 y 5 años, y de las madres gestantes, se vence el lunes 30 de octubre. “Ese contrato necesitan ampliarlo para asegurar el proceso hasta fin de año y ese contrato lo tiene una empresa que controla Cassiani. Está tercerizada esa logística”, expuso Dau Chamat.

Y subrayó: “Entonces, yo pienso que la directora y otros directivos tienen miedo que ese proceso quede en riesgo, y es ahí donde Cassiani está presionando a la gente para que voten por él y para autorizar la prorroga por 60 días más. Y eso es lo que les quería decir a todos: que si no les renuevan el contrato yo armaba un mierdero”.

Pero ese encuentro, ese pulso, nunca se dio. “Blanco Ocampo me canceló la reunión y ahora me da largas. Ayer me dejaron plantado en el despacho y nadie llegó. Me dicen que están muy ocupadas en la adición, en prorrogar el contrato, por lo que no podían venir. Eso me parece importante que la ciudadanía lo sepa”.