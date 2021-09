“Cartagena está descuadernada, necesita un norte, proyectos de ciudad”

La ciudad está descuadernada y necesita un norte”, dice Carlos Díaz Redondo, quien fue alcalde de Cartagena entre 2001 y 2003. Para el exmandatario, se necesitan grandes proyectos de ciudad que ayuden a salir adelante a las comunidades de La Heroica, sobre todo teniendo en cuenta que la pandemia ahondó más las problemáticas históricas, como la pobreza extrema. Pero, luego de varios años apartados de la cosa política, por qué decidió salir a los medios y hablar al respecto. Díaz respondió. “No tengo el más mínimo afán de protagonismo frente a temas de política, pero me siento obligado a opinar por mi experiencia y mi responsabilidad como exalcalde, frente a la crisis que vive la ciudad. He recogido el grito de cartageneros desesperanzados, quienes creen que se debe hacer algo frente a lo que está pasando. La administración no tiene un rumbo y se necesitan grandes proyectos”, señaló.

Para enfrentar la situación a la que se refiere, señala que hay que trabajar en equipo. “Hay experiencias positivas del trabajo en equipo y de unidad de todos los actores. Por ejemplo, la experiencia del Plan Estratégico Cartagena 2011 -ejecutado en el 2001-, que en principio fue liderado por el sector gremial, como la Andi, y otro sector productivo, pero que fue acogido por la administración, que lo lideró y lo impulsó, y de eso se obtuvieron importantes resultados. Primero, logramos que Cartagena fuera sede de Centroamericanos, que nos dejó una infraestructura deportiva importante. Nos quedó la culminación del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado con su emisario submarino, que fue un tema que estaba paralizado en el momento; y que se hiciera aquí el plan maestro de la ampliación de la refinería, que estaba paralizada en el momento. También se consiguió Transcaribe, proyecto con el que también se reconstruyó la avenida Pedro de Heredia, así como la conformación de la Corporación de Turismo”, explicó Díaz. Dice que después de este plan se hicieron algunos ejercicios mediante la unión de varios sectores, pero alega que no fueron exitosos porque las administraciones “no se entusiasmaron a apoyarlos o liderarlos, y de otra parte porque ha habido desgaste en los últimos años por el enfrentamiento entre distintos sectores, que ha llevado a que algunos tengan temor a liderar cosas”. “De ahí la necesidad de que nos encontremos, dialoguemos y pongamos visión de luces largas en la ciudad, y de enfrentar los problemas de hoy, porque es que uno no los ve. Estamos viendo un enfrentamiento entre dos sectores, sin que el centro de la discusión sea qué hacer frente a la ciudad, pues lo que vemos son ataques en lo personal y una malquerencias entre todos. Ello hace parte de una práctica que se ha impuesto para desviar la atención de lo fundamental”, explica.

Recogió inquietudes

Díaz Redondo señala que ha querido recoger las inquietudes de distintos actores de la sociedad, que apoyaron a William Dau y que hoy le exigen proyectos y soluciones a las problemáticas de Cartagena. “A mí me dicen: ‘fuiste alcalde, di algo de lo que está pasando en la ciudad’. Y al hablar uno se expone a que digan que eso es malo, y si uno no dice nada, también es malo, pero uno debe asumir esos riegos. Algunos me dicen: ‘buenos y por qué ahora es que vas a decir algo, estabas callado y no habías dicho nada después de todo lo que ha pasado en dos años’. ‘Ahora es que vas a hablar’, me dicen otros. Pero todo eso hace parte de lo que estamos viviendo y de la manera como se están viendo las discusiones de ciudad, que no es de la manera más madura”, explica.

Por ello, se refirió a la revocatoria que se impulsa contra la administración de William Dau. (Lea: Recusación contra William Dau en proceso de revocatoria: “Eso es ridículo”) “No sabemos si la revocatoria coge fuerza –dice Díaz-, y entonces si se aprueba qué hacemos con eso, cambiamos pero no sabemos a quién vamos a poner. En la política todo puede pasar y debemos estar preparados. He observado mucha gente que defendía a Dau, que decían es que él no robó; y sí, necesitamos que haya honestidad, pero también una administración eficiente, efectiva y que se resuelvan los problemas de la ciudad. Con Dau o sin Dau, lo que la ciudad necesita es un proyecto; este no es un problema personal, es que la administración no tiene un norte, pero si nosotros trabajamos, la administración tiene algo, tendría una opción. Si la sociedad civil está poniéndose a trabajar por la ciudad y aportar ideas, pues ahí tiene la administración un insumo importante, si es que de verdad quiere apoyarse en la ciudadanía”.

Carlos Díaz señaló que no está en contra ni a favor de la revocatoria contra William Dau, pero cree que es urgente buscar soluciones para las principales problemáticas de la ciudad.