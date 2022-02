César Pion, otro concejal de Cartagena a casa por cárcel

Reacciones del concejal César Pion

César Pion, concejal del Partido de la U, le mencionó a El Universal que toma el fallo con tranquilidad y con respeto. “Yo estoy esperando tener los documentos, mi postura ante esta noticia es como la de Jesús en Getsemaní, cuando le dijo a Dios: ‘Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa; pero no se haga mi voluntad, sino la tuya’. Como un buen cristiano me someto a la voluntad divina, así no comparta la sentencia”.

Y añadió: “Este es un proceso en el cual nunca ordené un pago. Jamás. Simplemente fue una decisión administrativa que se corrigió en su momento, de la que fui absuelto en su tiempo por la Procuraduría y por un juzgado. Creo que la ley es la ley, pero como hombre publico me toca asumir todas las situaciones que se presenten por el mismo oficio”.

“Este es el resultado de una guerra”

Este medio le preguntó al concejal César Pion si consideraba que el fallo estaba relacionado con rivalidades políticas. Para algunos esto puede estar relacionado con las recientes críticas de William Dau, alcalde de Cartagena, a los entes de control de la ciudad a los que considera que “no hacen un culo”, en referencia al trabajo que deben hacer por norma.

Sin embargo, el concejal duda mucho de alguna relación con Dau. “Soy muy respetuoso de los jueces, pero existe un sinnúmero de presiones para demostrar o para que hayan trofeos colgados y poder demostrar cosas. Esto sí ha sido una guerra constante en la ciudad, pero bueno ¿qué podemos hacer? Aferrarnos a nuestra creencia a Dios y sostener la cabeza erguida porque estoy tranquilo, pues nunca negocié, acepté ni pagué nada ilícito”.

Y agregó, con relación a un enemigo político que prefirió no revelar su identidad: “Este proceso fue orquestado por un sector político al que derroté dos veces dentro de la lista de mi partido y que siempre ha quedado debajo de mi. Esta es su retaliación y nunca han cansado hasta lograrlo. Gracias a Dios en los delitos penales o contra la administración pública se mantiene la silla vacía, así que no lograrán nada ni posesionar a nadie en mi reemplazo en la curul del Concejo”.

“Él sabe quién es. Te perdono todo el daño que me has hecho, a mi familia y a todo mi proyecto político. El tiempo debe correr rápido, sea en la política o en mi vida. Tranquilo. No siento odio ni rabia, cierta impotencia, sí. Pero lo perdono. Mi vida seguirá en calma, sea en la política o sea lejos de ella”.