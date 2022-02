La “Cláusula Petro”: otro capítulo entre el candidato y algunos privados

“Siento que el país está haciendo las paces con la idea de que Gustavo Petro será el próximo presidente, ¿muy loco?”, se preguntaba Jaime Sanín, estratega político, hace unos días en su Twitter. Su inquietud gira en torno a lo que muchos analistas han denotado en el fortalecimiento político de Gustavo Petro, pues su candidatura se alimenta de las discusión imperante en las coaliciones de sus rivales directos.

Es un hecho que muchos sectores alternativos y progresistas, indecisos hace meses, se han integrado al Pacto Histórico; no obstante, no todos en Colombia hacen las paces con el senador de la Colombia Humana, y llevan su reticencia al candidato al plano del temor que baila con la resignación. He ahí el caldo de cultivo de la llamada “Claúsula Petro”.

¿Qué es esa letra chica?

La cláusula no es inédita y se conoce desde las elecciones presidenciales de 2018 cuando el candidato Gustavo Petro tuvo altas posibilidades de ganar. Hace días, el abogado Ramiro Bejarano, en su columna en El Espectador, explicó los detalles de un tema que ha desatado polémica y desconcierto en el ya polarizado debate político.

Algunas empresas están manejando contratos con el término que refiere al nombre del precandidato presidencial por Colombia Humana. Bejarano manifiesta que los contratos laborales manejan este término para dejar por sentado que las funciones, beneficios o prestaciones allí expresas pueden variar si Gustavo Petro llegara a ser el presidente de Colombia. En detalle: la empresa puede prescindir del contrato firmado y darlo por finalizado o modificarle algunas condiciones, si el senador llega al Palacio de Nariño.

“Pactan que el contrato solo empezaría a ejecutarse si Petro resulta vencido en las elecciones presidenciales, o que se deje sin efectos si llegare a convertirse en presidente”, indicó Bejarano. Daniel Vásquez Franco, presidente de Fedelonjas, resaltó que el término no es nuevo e incluso se viene manejando desde las pasadas elecciones.