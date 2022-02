CNE ordenó a Katherine Miranda desmontar vallas sobre Abudinen

El pasado miércoles 16 de febrero se estudió en la sala plena del CNE una ponencia del magistrado Luis Guillermo Pérez favorable a Miranda, que le permitía continuar usando las vallas publicitarias con el mensaje “Que no nos abudineen el país”.

Esta tarde, por medio de su cuenta de Twitter, Katherine Miranda informó que el CNE ya le ordenó desmontar las polémicas vallas. Pidió ayuda a sus electores para que no le sea censurada la publicidad política que ha venido propagando con la frase: “Que no nos abudineen el país”.

“El CNE me ha censurado, ha violado abiertamente mi derecho legítimo a la libertad de expresión, ese CNE, conformado por los partidos políticos tradicionales que en la moción de censura defendieron a Karen Abudinen. Tengo menos de 48 horas para desmontar mi publicidad que tiene el término abudinear, les pido a ustedes colombianos que me ayuden compartiendo la publicidad, a ustedes no los pueden censurar”, afirmó Miranda en un video publicado por su cuenta de Twitter.