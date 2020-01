Concejales piden que se agilice la contratación del PAE

El concejal Wilson Toncel fue el primero en preguntar sobre cuáles son las acciones del Distrito para garantizar que el PAE empiece con el calendario escolar de los colegios públicos, es decir, el 27 de enero próximo.

Ante esto, Acosta habló del empalme, de lo que recibieron y de lo que se viene.

“Miremos cuál es la situación del PAE. El 17 de diciembre colgaron unos pliegos, que tenían 38 observaciones. En el 2019 la contratación del PAE con la bolsa mercantil permitía que a 30 de noviembre se pudiera hacer una suspensión del contrato para poder reiniciar, porque la bolsa lo permite, pero la administración no lo hizo, no sabemos las razones; hace parte de esta situación de olvido y abandono en la que hemos estado como escuela, como institución. (...) Hoy no tenemos contratado el PAE y en estos 20 días tenemos todo el estudio técnico elaborado y lo hemos pasado, de acuerdo al decreto de delegación, a la Secretaría General, que es la que tiene la delegación de poder hacer todo el proceso de contratación”, señaló la secretaria de Educación.

La concejala Gloria Estrada le reprochó a Acosta que no era momento de “poner retrovisor”, refiriéndose a lo que la secretaría decía de la administración pasada. “Vemos que hoy la administración no va a poder cumplir con lo que le ordenó la Procuraduría en tiempos pasados, de que no pasara el primer día de colegio sin que los niños tuvieran la alimentación escolar. Pregunto si ya determinaron presupuesto para la alimentación. Cuántos días cubre y por qué no se ha abierto el proceso de contratación”, dijo.

Asimismo, el concejal Óscar Marín admitió que el PAE no ha funcionado como se debe en Cartagena y que espera que en la nueva administración el programa funcione bien y que los niños, niñas y jóvenes reciban lo que se contrate. “Se pagan unos recursos con una destinación específica y resulta que se está entregando algo diferente. Cuando se estipula en la minuta que expide el Ministerio Nacional que se pueden entregar harina dos veces a la semana, y resulta y pasa que se contratan cuatro harinas por semana. No queremos que esto siga sucediendo. Queremos que sea un proceso amplio. No sabemos cuándo va a arrancar el PAE, esa es la principal preocupación”, expresó Marín.

A su turno, la concejala Liliana Suárez dijo: “Están los pliegos colgados, pero no se ha avanzado en nada. Cuáles serán las medidas que tomaremos si el PAE no está listo. Las cifras van en aumento, en el 2018 fueron 6.778 niños y jóvenes que abandonaron la escuela. En preescolar sigue siendo alta la tasa, que está en 6,59%; sigue secundaria, que está en 4,08% (...) Esto es preocupante. El PAE es uno de los ganchos para que los niños vayan al colegio, porque muchos niños solo reciben el alimento que le dan en el colegio”.

En la sesión también intervino el cabildante Lúder Ariza, quien indicó que el PAE “se ha convertido en una papa caliente. Al funcionario que le caiga, lo quema. Tengo entendido que hay más de 20 mil niños sin matricular. Estamos a una semana de iniciar las clases y hay 23 mil niños sin matricular aún. A la fecha la financiación del PAE no está definida y todavía faltan 23 mil niños por matricularse”.

Ante los cuestionamientos, la secretaria de Educación respondió que se hizo el estudio técnico como corresponde y les dijo a los concejales que ellos conocían cuáles eran los tiempos para la contratación. “El calendario académico se amplió porque hacen falta muchos niños por matricularse. De nada sirve que abramos las escuelas si los niños no se han matriculado en su totalidad”, dijo. Esto también le fue cuestionado, pues le indicaron que la vigilancia, el aseo de los colegios públicos y el transporte escolar tampoco están resueltos a escasos días de empezar el calendario escolar.