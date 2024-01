Concejales toman posición con respecto al proyecto del Canal del Dique

Obras de ampliación del Canal Dique, problemática en el embalse del corregimiento de Arroyo de las Canoas e implementación del bilingüismo en los colegios del Distrito, entre otros temas, fueron expuestos este sábado en el salón de sesiones del Concejo Distrital de Cartagena.

En ese orden el concejal Armando Córdoba se refirió a las obras de ampliación del Canal del Dique, ahora conocidas como “Recuperación de los ecosistemas del Canal del Dique”. Mencionó que no se debe cometer el error de la administración anterior de no coordinar con el Gobierno nacional. “Es importante que tengamos claridad sobre este proyecto de una envergadura gigantesca, porque el costo asciende a 3 billones de pesos” y agregó que todas las inundaciones que se presentan en algunos sectores en Cartagena, se relacionan con el Canal del Dique.

Añadió que como Concejo deben ser capaces de realizar invitaciones, por lo que mencionó que invitará en audiencia pública a SACyR como contratista y Ecosistemas como subcontratista para conocer cómo va el avance de esta obra y sobre el requerimiento o no de una licencia ambiental.

Entre tanto el cabildante Carlos Barrios, indicó que el Concejo tiene todas las competencias para citar al contratista encargado de obras de Canal del Dique y que en esa misma se invite a los Consejos Comunitarios de corregimientos aledaños y zonas insulares. Cuestionó que al proyecto del Canal del Dique se le pida una licencia ambiental cuando la finalidad es recuperar e intervenir el ambiente.

El concejal Barrios también pidió a la mesa directiva realizar una audiencia pública en Bayunca para tratar el tema del alcantarillado de este corregimiento y Pontezuela. Lea también: La nueva secretaría de Dumek que se discute ahora mismo en el Concejo

Por otra parte la concejal Gloria Estrada hizo énfasis en la aprobación de los recursos por parte de la corporación a la administración anterior: “La mayoría de los recursos que eran solicitados por la administración anterior fueron aprobados, sin embargo no los sabían administrar”, puntualizó. Agregó además que no se tuvo claridad si los recursos entregadores por Dow Química fueron ejecutados, y si no fue así, deben presentarse nuevamente al Concejo para aprobarlos y que se defina qué se va a hacer con ese dinero.