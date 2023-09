“Corvivienda nos hará pagar más de $2 mil millones en intereses”

El congresista cartagenero develó en la Cámara de Representantes que presuntamente Corvivienda está a punto de tener que pagar intereses por dos mil millones de pesos. “Esto pasa por no querer pagar, teniendo la plata represada”, indicó.

“Corvivienda tiene la plata de la etapa 1 de Ciudadela de la Paz, pues tienen 8 mil millones en Fiduciaria. El proyecto Bahía San Carlos ( El Campestre) está al borde del colapso por no gestionar los recursos para construir el canal. Además, no quieren pagar el saldo de los apartamentos de la etapa 3, 4 y 5 de Ciudadela al constructor y por eso ellos no los entregan, estando listos desde el 31 de mayo. Esto es grave, aquí está en riesgo la vivienda y el techo digno para muchas familias cartageneras”, expuso Niño.