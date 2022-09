“Dau ha llegado al punto de decir que me prostituyo”, Cynthia, ex primera dama

Cynthia Amador.

Horizonte y política

Cynthia Amador expresó que está enfocada en terminar sus estudios en ciencia política. “En Cartagena se debe de empezar a construir y hablar de política social. Esa política que se hace en la calle; con la ciudadanía de frente a la ciudad sin aparentar. Debemos dejar de pensar que hay dos ciudades y entre todos debemos ponernos la 10 y empezar a construir ese tejido social que Dau ha matado por completo”, invitó la ex primera dama.

¿Ya tiene decidido su voto en las próximas elecciones locales y regionales? ¿Algún candidato le ha coqueteado?

No he tenido contacto con nadie. Estoy en ese estudio. Como te dije Cartagena requiere un gerente que conozca a el territorio y que empodere a la ciudadanía. Lo más importante es que gobierne de frente a TODA la ciudad. Hoy hay una misma CARTAGENA desde Castillogrande hasta la isla de Belén. William Dau ha lastimado a toda la ciudad, por lo que yo, mi equipo y toda la gente que aún cree en mi estamos esperando esa candidatura que aún no se vislumbra.