Dau y la personera distrital “se sacaron los trapitos al agua”

Tras estos duros señalamientos, la representante de la agencia del Ministerio Público aseguró que no tiene ninguna persecución contra la administración Dau. “Nosotros como funcionarios somos garantes de los derechos de los ciudadanos de Cartagena, y no se puede decir que una persona cometió un delito si no existen las pruebas. El alcalde a todo el mundo le dice que es ladrón, corrupto y le daña la imagen a los demás”, indicó De Caro.

“Quiero que la personera me diga si el año pasado renunciaron dos abogadas por negarse a fallar un caso como usted -la personera- había dirigido. Me respondieron que había muchos casos viejos. Ella no me puede perseguir a mí, sino a mis funcionarios”, aseguró Dau.

El alcalde se molestó cuando la personera dijo que le iba a hacer seguimiento al Plan de Desarrollo porque los servidores de la actual administración “no estaban ejecutando”. “Si los órganos de control sancionaran, yo no tendría que estar diciendo quienes son los bandidos”, dijo Dau.

Entrevista completa