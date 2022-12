De mesero a alcalde de Cartagena: el sueño de un abogado de la UdeC

Pero la sola decencia no basta. No basta con lo entender que los recursos públicos son sagrados si eso no se traduce en saber invertirlos bien y así, impactando de buena manera en las comunidades necesitadas, es que recobrará el erario su carácter sagrado.

En redes sociales se menciona que eres cercano al alcalde Dau y a parte de su gabinete.

Nunca me he sentado con él ni voté por él; no obstante, no creo que sea el enemigo. Dau ha debilitado unas estructuras mafiosas que se nutrían con el presupuesto público y ahora escuchas a muchos políticos en las calles decir que ahora les tocará hacer campaña con su propio dinero y no con la de nosotros.

Sin embargo, creo que también es la oportunidad de superar en el futuro los errores que se han cometido por un Gobierno que evidentemente carece de experiencia para administrar lo público.

¿Y con el Pacto Histórico?

Yo ayudé a crear al Pacto Histórico, al renunciar el pasado 3 de diciembre a mi condición de secretario para contribuir a la apuesta del cambio por la vida que representa Gustavo Petro. En elecciones legislativas trabajé en cuatro departamentos, Antioquia, Bolívar, Córdoba y Sucre; y en las presidenciales estuve netamente en mi departamento.