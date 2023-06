$!Desaprobación de Petro llegó al 60 %, según encuesta de Datexco

En la encuesta, los colombianos fueron preguntados sobre diferentes temas de la coyuntura nacional, destacando el escándalo que se desató por las conversaciones entre Laura Sarabia y Armando Benedetti.

Ante la pregunta: ¿Usted cree que el presidente Petro tiene que responder ante la justicia por las revelaciones del escándalo Sarabia/Benedetti? El 62% de los consultados respondió que sí, el 22% que no, el 10% no sabe y el 6% no respondió. Le puede interesar: “Nunca he recibido esa cantidad de dinero”: Laura Sarabia

Más adelante, los resultados expresaron que la propuesta del Jefe de Estado de reducir el consumo de gasolina tiene un 55 % de desaprobación y un 34 % de aprobación.

Finalmente, el 64 % de los encuestados manifestaron que no conoce los cambios propuestos en la reforma a la educación superior, contra un 24% que dijo que sí la conoce.

Ficha técnica

- Fechas de recolección: 15 al 16 de junio de 2023 a 700 personas

- El universo poblacional de la encuesta es de mayores de 18 años en distintas ciudades del país que se hicieron vía telefónica.

- El margen de error de esta medición es del 3,7 %.