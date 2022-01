El Inpec trasladaría a la exalcaldesa Judith Pinedo a otro centro de reclusión

El pasado 12 de octubre, el INPEC ordenó el traslado de las dos condenadas a la Cárcel de Alta y Media Seguridad para Mujeres de Bogotá; no obstante, esa disposición fue revocada por el mayor Mariano Botero Coy, director general del Inpec, y resolvió el traslado al Batallón de Infantería No 12, ubicado en Cartagena, previa, autorización del Almirante Gabriel Alfonso Pérez Garcés, quien confirmó que había los cupos para las dos internas.

Apoyos

Una gran parte de la opinión pública está en desacuerdo con estas condenas; incluso, se han realizado movilizaciones en respaldo de la exalcaldesa Pinedo. Su equipo jurídico argumenta que es un fallo injusto, ya que se trataba de un lote baldío, pero la Fiscalía determinó que era un terreno de bajamar invendible, propiedad de la nación, vendido por un valor menor al avalúo de los predios de la nación.

“Impugnaré este carcelazo ante la Corte Suprema. Esta condena es por no permitir que los corruptos de siempre metieran sus manos en los dineros públicos. No me lo perdonan”: expresó en su momento Pinedo, quien impugnó el falló ante la Corte Suprema de Justicia para una revisión jurídica más precisa, recurso que aún no se ha desatado.