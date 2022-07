El paso clave que el Concejo retomó con relación a la Contraloría Distrital

La elección de un contralor distrital en propiedad es un proceso que ha provocado muchas polémicas en la ciudad, tras media década de encargos en la dirección de esa entidad.

Desde el Concejo se ha dispuesto que este año será el definitivo para elegir un contralor distrital en propiedad, aunque el proceso ha surtido tropiezos y críticas. El alcalde de Cartagena, William Dau, denunció hace semanas que la elección del nuevo contralor se desarrolla de forma irregular.

El mandatario recalcó: “ Ese proceso siempre ha sido motivo de peleas en el Concejo. Ese contrato siempre lo había tenido la Universidad de Cartagena, quejas van y quejas vienen, y en medio de las disputas los procesos se caen y sigue el encargo. Es un proceso amañado. A mí no me importa quién nombran de contralor, yo no le tengo miedo al control, porque el que nada debe, nata teme. Lo que sí le pido al Concejo es que hagan un proceso, abierto, objetivo, limpio y transparente”.

Lo expresado por Dau fue en reacción a la escogencia de la Universidad de la Costa, hace semanas, como la institución educativa que gestionaría las pruebas técnicas y meritocráticas a los aspirantes a contralor de Cartagena; sin embargo, esa escogencia se cayó tras posibles errores procedimentales y señalamientos al proceder de dicha institución educativa en el pasado.

La nueva convocatoria

Luego de la elección fallida de la universidad barranquillera, el pasado 9 de mayo el Concejo ratificó a Rafael Castillo Fortich como contralor encargado, luego de varios meses presidiendo esa entidad. Cinco de los 18 cabildantes votaron por él, pues, según expusieron, el 18 de mayo se vencía el encargo por ley.