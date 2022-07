Tras la libertad de Gloria Estrada, ¿qué ha sido del concejal Luis Cassiani?

Gloria Estrada regresando al Concejo.

No obstante, muchos esperaban las reacciones derivadas del cara a cara entre ella y Luis Cassiani; pero, a la plenaria no asistió Cassiani en forma presencial. Estrada subrayó que no buscaba revanchas, venganzas o provocar tensiones al reencontrarse con él. No obstante, aprovechó para denunciar que ha recibido amenazas de muerte en su contra y para criticar la actitud que tuvo el alcalde William Dau para con ella.

Investigación en Cambio Radical

Al día siguiente del sonado regreso, el partido Cambio Radical abrió una investigación contra el concejal Luis Cassiani y el edil Pedro Aponte por el caso de Gloria Estrada. Complotar presuntamente en contra de la concejal Gloria Estrada sería el motivo de la investigación tras conocerse el material probatorio que los incrimina.

La investigación disciplinaria es llevada a cabo por el Consejo de Control Ético de ese partido con relación a la presunta vulneración a la imagen pública y a la moral de la colectividad. Los dos políticos, pese a cierto hermetismo para referirse al tema tras quedar libre Estrada, han recalcado que son inocentes de todos los delitos que les imputan.

¿Qué ha sido de su vida política?

El Universal le solicitó a Funcicar información sobre la actividad del concejal Luis Cassiani, quien hace parte de la Comisión Segunda de Presupuesto y Asuntos Fiscales, a partir del 17 de mayo de 2022; luego de semanas intentando conocer su versión de los hechos. Búsqueda infructuosa.

Según las bitácoras elaboradas por el Observatorio del Concejo de Funcicar, en este año el concejal Cassiani se ha ausentado en dos ocasiones: 21 de mayo y 12 de junio. Desde el 17 de mayo a la fecha, el concejal únicamente ha asistido de manera virtual a las sesiones.

Por otro lado, según Funcicar, el concejal no ha tomado la palabra para intervenir en plenaria, excepto para resaltar su presencia, aprobar proposiciones o proyectos. Los proyectos sometidos a consideración han sido: el 118 de vigencias futuras, el 120 sobre incorporación de recursos para PAE y alumbrado público, y el proyecto 119 de empréstito.

En la sesión que se discutió el último proyecto mencionado, en el Concejo se reiteró el encargo de Rafael Castillo Fortich, como contralor distrital. En esa plenaria el concejal Cassiani estuvo en desacuerdo con la ponencia negativa al empréstito y no votó en la cuestión del contralor.