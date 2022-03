El político relacionado con presunto entramado de corrupción en Cartagena

Por su parte, Ibeth Hernández, directora de la Fiscalía Seccional Bolívar, puntualizó que el allanamiento en Manga se hizo el viernes y que hace parte de una investigación de corrupción contra el sufragante. En el allanamiento no incautaron dinero en efectivo, pero la plata sí hace parte de una de las líneas de indagación, pues se hace referencia a varias sumas.

En un Facebook Live, el alcalde William Dau señaló que la Fiscalía realizó varios allanamientos, indicando que uno de estos se había hecho contra un representante a la Cámara por Bolívar, aunque no dio el nombre.

Aunque no dio detalles de contra quién se hizo el operativo en Cartagena, explicando que esto hace parte de la reserva procesal, en la ciudad comentan que el allanamiento se hizo en el comando de un representante a la Cámara por Bolívar. De hecho, esto lo mencionó el alcalde William Dau en un Facebook Live. Se conoció que se trata de Alonso Del Río, aunque esto no ha sido confirmado por las autoridades. El Universal intentó contactar al congresista turbaquero para saber si esto es cierto o falso, pero no fue posible.

Hernández también explicó por qué la Fiscalía en Bolívar está al frente de la investigación en Sucre, dejando entrever que cuando hacían las indagaciones en Cartagena terminaron descubriendo lo que se fraguaba en Sucre.