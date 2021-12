El precandidato a la Presidencia de Colombia que está en un limbo político

Rodrigo Lara Restrepo.

“Las lamentables condiciones que me he visto sometido, me impidieron participar en los debates televisivos de la semana pasada en dos grandes medios de comunicación, causándome un perjuicio político. El tiempo sigue y no hay un pronunciamiento del partido, mientras las otras campañas presidenciales se fortalecen”, reveló Lara.

Algunas voces de la arena política nacional atizan el ruido alrededor de esta controversia, muchos se suscriben que detrás de todo está el blindaje que buscan darle a la candidatura presidencial de Juan Manuel Galán frente a un competidor en la misma casa. El partido aún no responde al último reclamo de Lara. ¿Qué pasará en realidad?