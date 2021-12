Petro, Hernández y Fajardo, ganadores en la más reciente Gran Encuesta 2022

El candidato presidencial que más se acerca a Petro es el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, quien con un discurso, popular y sin filtros, de anticorrupción gana adeptos a diario, y al no alinearse con ningún partido tradicional o coalición, coloniza a los indecisos, apolíticos o quienes han perdido empatía por la política nacional.

El voto en blanco (10%) y No sabe/No responde (6%) le ganan a Juan Manuel Galán (6%), Rodolfo Hernández (5%), Óscar Iván Zuluaga (4%) y Sergio Fajardo (3%).

La gran sorpresa en este rango de edad es la popularidad de Francia Márquez, líderesa afro, del Pacto Histórico, quien en este sondeo se posiciona con el tercer puesto (6%), ¿un mensaje disruptivo?

“Ante el escepticismo al sistema de partidos políticos, los jóvenes apuestan a los personalismos políticos. Esto es peligroso para la democracia, porque deben perdurar las instituciones, no las personas. Hay dos variables a considerar, por un lado que los más jóvenes no tienen presente esa memoria histórica del estado del país antes de 1990; para esa época apenas estarían naciendo o estaban en edades tempranas, por lo que sus preocupaciones ya no están en las Farc, los paramilitares o el narcotráfico, sino en problemas más modernos como el desempleo, la corrupción, la educación o la falta de oportunidades de vida”, explicó Andrés Agudelo, profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de la Sabana.

Los adultos reflejan el sentir nacional

En el rango de edad entre los 25 y 44 años, Petro sigue liderando con un 26% en promedio, y sus perseguidores siguen siendo los mismos que en el conglomerado nacional.

A mayor edad, Petro pierde potencia

En los encuestados (509) de 45 años en adelante Petro no alcanza el 20 % y tendría un empate técnico con el voto en blanco.

Rodolfo Hernández sigue siendo gregario del senador de izquierda, manteniendo su porcentaje como segundo.

Una curiosidad

En la Gran Encuesta Colombia Elige realizada por Yanhass para El Universal, RCN Radio, RCN TV, La FM, El Heraldo, El País, Vanguardia Liberal, El Colombiano, NTN 24, La Patria y La República, hay una pregunta que deja mucho por analizar: De los siguientes precandidatos ¿cuál preferiría como Presidente de la República?

En todas las variaciones sondeadas la opción: “Ninguno” pasaría a segunda vuelta con un amplio margen sobre Gustavo Petro y Sergio Fajardo, lo que puede entenderse como un resultado del descontento generalizado por el modelo político colombiano y las carencias sociales y económicas, agravadas desde la pandemia, que sufren más de 40 millones de colombianos.

La indecisión política es alta y se ve reflejada en la Gran Encuesta, lo que propicia el espacio para que los competidores por la Presidencia de Colombia diseñen y expongan una serie de propuestas congruentes, mensurables y coherentes con el contexto, que permitan engrosar sus filas de electores.

Ficha técnica de la encuesta: