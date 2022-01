“El precio por mi cabeza ya fue pagado”: Contralor distrital de Cartagena

¿Por qué tiene su cabeza un precio?

El contralor indicó que la conspiración en su contra estaría motivada, presuntamente, por sus decisiones como contralor. “Siempre hemos actuado bajo el amparo de la ley y de la constitución. Y bastantes debates constitucionales ante los jueces de tutela han surgido. Y que me diga cualquier contradictor político en cuál o en qué proceso he fallado. ¿Qué tutela me ha hecho revocar alguna medida de las que he tomado desde que tengo el timonel de la Contraloría? Ninguna”, afirmó.

Y añadió: “Varios procesos se han llevado de la Contraloría Distrital, por ejemplo, la Contraloría General de la Nación, en su control excepcional, se llevó la investigación fiscal contra el alcalde William Dau y varios funcionarios del Distrito. Procesos con medidas cautelares como los embargos a sus cuentas que aún persisten luego de meses de investigación por el ente nacional”.

El contralor definió esa decisión de la Contraloría General como un alivio. “Se llevaron ese proceso por petición del alcalde Dau que lo solicitó ante la Contraloría porque adujo que conmigo no tenía las garantías y que su investigación era una irregularidad. Mejor cosa no pudo haber pasado, ya que una institución nacional, un tercer ente más objetivo al tomar ese proceso, calificara nuestra actuación en ese proceso, el cual sigue adelante pese a las múltiples tutelas interpuestas por ellos”.

Y apuntó cuál sería el origen de la bala prometida. “Son esos procesos de lucha contra la corrupción que hacen incomodar a la gente. Son miles y miles de millones que están en riesgo, y que desde que estoy como contralor con nuestras actuaciones legales y constitucionales hemos golpeado a aquellos acostumbrados a jugar con esos recursos”.

Y profundizó: “Son esos los asistentes a la reunión en donde se acordó y se pagó por mi cabeza. No puedo decir la fuente ni el nombre de esas personas porque entonces interferiré en las investigaciones judiciales. Pediré ante la Policía Nacional un respaldo de seguridad con escoltas; e interpondré las denuncias respectivas en la Fiscalía”.