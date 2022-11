El que se retire sin razón perdería sus 500 mil pesos: polémica en el Concejo

Recomendaciones de Funcicar

Para Funcicar es importante mencionar que hasta antes de la pandemia, los niveles de permanencia de concejales en las sesiones superaban el 95%, y aunque el Observatorio al Concejo ha operado virtualmente desde 2020, en múltiples ocasiones durante el 2021 se sugirió de manera formal a la mesa directiva la permanencia de concejales en sesiones, y cuando se modificó el Reglamento Interno, en esa ocasión, Funcicar propuso ajustar este aspecto, pues se observaba que constantemente se rompía el quórum y pocos cabildantes se mantenían en las sesiones. Además, en la virtualidad se presentaron casos de concejales que sesionaban mientras conducían vehículos o se encontraban en lugares públicos.

El tema, o más bien el guante, lo tomó Gloria Estrada, presidenta del Concejo, para criticar a aquellos concejales que “llegan a la sesión y no demoran ni cinco minutos y se van”. La concejala indicó que, si bien es cierto que la ley no precisa cuánto tiempo debe permanecer un cabildante, tienen un compromiso con la ciudad.

Hace unos días, en medio de una sesión del Concejo de Cartagena, el cabildante César Pion pidió la palabra y la controversia se puso sobre la mesa. “Uno se molesta con uno mismo y hasta le da vergüenza hacer parte de esta corporación, no voy a decir que son todos, pero aquí nadie le para bola a los temas académicos ni le presta atención a los temas importantes como el hambre. Muchos están para que el público los vea, pero son nulas sus propuestas claras. Esa es una de las razones por la cual me voy a retirar del Concejo”, expresó. (Lea: ¿Interesado? Concejo Distrital busca un nuevo secretario general)

“De ahora en adelante, concejal que diga presente y se vaya, Gloria Isabel Estrada Benavides, me da mucha pena, pero no le cancelaré esa sesión. Eso es una burla con los horarios y con el erario”, espetó Estrada.

“De ahora en adelante, concejal que diga presente y se vaya, Gloria Isabel Estrada Benavides, me da mucha pena, pero no le cancelaré esa sesión. Eso es una burla con los horarios y con el erario”, espetó Estrada.

Excusas

Por su parte, el concejal David Caballero expresó que ciertas ausencias están relacionadas a que algunos deben hacer algún tipo de diligencia y “no porque se vayan a dormir a su casa”. “Entonces usted no puede decir que una persona que se para de aquí entonces usted no le va a pagar la sesión”, aseveró.

Y resaltó: “Nunca había escuchado que un presidente del Concejo dijera o afirme que no va a pagar una sesión porque va a medir el tiempo de los concejales en sesión. Yo creo que jurídicamente eso no existe. Yo por lo menos no lo he visto en el reglamento y a mí nadie me puede obligar a estar aquí en la sesión, dos tres cuatro cinco horas porque si yo me levanto aquí tendré mi justificación”.

Sin embargo, las excusas de algunos concejales fueron ampliamente criticadas por ciudadanos en redes sociales porque sus honorarios no son minúsculos y recibir un pago de $469.766 por sesión debería darles el ímpetu necesario para permanecer.

“Muchas veces las sesiones son extensas pero se necesita de la responsabilidad de todos para poderlas desarrollar sin ninguna dificultad. Mi llamado de atención fue que no se les cancelaría la sesión a los concejales que sin justa causa abandonen el recinto. A pesar que es agotador, es nuestro compromiso con la ciudad”, aseguró Gloria Estrada a El Universal.