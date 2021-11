“El riesgo de tirar a Colombia a la basura está latente”: Óscar Iván Zuluaga

En Pensilvania, Caldas, donde nació, cuatro horas de trayecto separan al pueblo de la entrada de la Universidad de Caldas, en Manizales; sin embargo, el municipio hace parte de la breve lista de territorios sin analfabetismo de Colombia. Allí la educación es gratuita y las excusas para no estudiar escasean cuando se subsidia la ropa, la salud, los cuadernos, útiles escolares y el alimento.

En todo discurso de Óscar Iván Zuluaga no pasa mucho tiempo para que vuelva y repita el mismo término. Educación es, para el candidato presidencial del Centro Democrático, el eje de su vida y un instrumento primordial para sacar adelante a Colombia.

Una democracia es firme cuando la persona tiene la libertad para decidir donde lleva sus ahorros, donde lleva sus hijos a estudiar o decidir qué médico quiere que lo atienda. Ese no es el modelo petrista que fracasó en gestión administrativa, en gestión política y eso es lo que los colombianos saben de él, eso es lo qué hay que evitar, además, el espejo de Perú, Venezuela y Nicaragua están ahí en sobre la mesa.

Es preocupante, ya que él es un peligro para la democracia y la propiedad. Lo primero que muestran las encuestas es que el 50% de las personas no sabe por quien votar, lo qué pasa es que Petro lleva haciendo campaña desde el 2018 y es la única persona que tiene un electorado fijo que se refleja en las encuestas. Como alcalde (Bogotá) impuso un modelo de sociedad que restringe libertades, provocando temor en la iniciativa privada y el emprendimiento, que son los pilares de una democracia.

Sí. Hay que tenerle miedo a esos discursos que incentivan el odio como el último de Petro en Cartagena. Fomentando la lucha de clases y la violencia política. Los políticos tenemos el deber de construir un mejor país, pacífico y unido; un proceso electoral que en medio de las diferencias por lo menos sea pacífico y que la polarización se lleve con ideas y no con amenazas de expropiación.

Por lo tanto, fomentamos las propuestas concretas para disipar los discursos y la retórica populista. Somos el único partido que tuvo un proceso para escogencia de un candidato interno a través del debate público y la libre participación. Darle primacía a la conexión con las bases, los líderes, las regiones y la opinión, y no al caudillismo y a coaliciones de cartón donde solo uno es líder y los demás gregarios.

A los políticos hay que creerles lo que dicen en la plaza pública porque eso es lo que está planteando y esto de la expropiación de tierras del presidente Uribe, por razones de odio político, lo dijo en un debate político en el Senado y luego en una playa en Cartagena. Por eso invito a los colombianos a unirnos para evitar que ese populismo, esa izquierda llegue a Colombia, sólo si nos unimos podremos derrotarlos y construir una mejor sociedad con elementos de unión y no de división.

Usted tiene una propuesta muy progresista y vanguardista que demuestra que la ideología de derecha no está cerrada con candado, marihuana para potenciar el agro, ¿cómo es eso?

Marihuana medicinal, no recreativa, como eje de sustitución de los cultivos ilícitos, este cannabis medicinal en Colombia es la nueva fuente para generar empleo y riquezas, imagínese usted un mercado de 50 mil millones de dólares anuales, donde Colombia tiene mucha productividad, puede ser un negocio muy rentable. Pero requiere regulación estatal para que ser un gran productor, fomentando empleo y creo que se puede utilizar como el producto piloto para empezar el proceso de sustitución de cultivos; ¿por qué? Es que la coca no se puede sustituir si no se tiene un producto más rentable y el cannabis medicinal es rentable, se vende en dólares, requiere poca área, una hectárea con un invernadero es suficiente para tener obtener un cultivo altamente productivo y rentable.

Ahí hay una gran oportunidad para construir nuevas realidades, darle una salida distinta, no estoy de acuerdo con la legalización y por eso no aceptaría el cannabis recreativo, pero creo que el cannabis medicinal si es una fuente de oportunidad, empleo y desarrollo en las regiones.