El ‘rifirrafe’ en el Pacto Histórico por aspirantes a presidencia del Senado

En medio de esa acalorado discusión, la senadora Pizarro escribió un mensaje, que inmediatamente borró, lo que generó una respuesta de Riascos. “¿Por qué borra?”. “Hemos priorizado el proyecto político por encima de nuestras aspiraciones personales en función de la unidad y de enviar un mensaje precisamente en ese sentido. Y Paulino, con respeto, no entiendo tu mensaje y menos la insistencia en dividir, en no dirimir nuestras diferencias en lo privado, de trasladar todo a lo público”, indicó Pizarro en respuesta a Paulino.

“Yo no aspiro a todo. La que aspira a todo es usted, senadora Pizarro. Yo, con todo respeto, le pido que me respeten mi derecho. Esa frase de ‘no hay derecho’ me duele en el alma. La que se beneficia de todo es usted, quien se cree superior a todo el mundo y vive dando órdenes. Ahí hay gente con mucha experiencia y usted se pasa por encima. Y, además, ya tenemos que elegirla vicepresidenta. ¿Qué más quiere?”, manifestó Riascos.

El senador Riascos reaccionó nuevamente: “Yo dejo aquí, si al menos me eliminan durante la elección, como debe ser, es en derecho. Voten por quien consideren. Esa es la democracia”.

La revista Semana indicó que, en ese mismo chat de la bancada del Pacto Histórico, ya se había presentado otro enfrentamiento, en el cual Paulino Riascos denunció que María José Pizarro había pedido a varios de sus compañeros llevarlo al Comité de Ética de la colectividad y abrirle un proceso disciplinario.

“De acuerdo con las últimas acciones que ha propuesto la senadora María José Pizarro en mi contra, me voy a asesorar también y voy a ponerle su demanda. También pediré medidas cautelares. Yo soy jefe de partido y lo mínimo que he pedido es respeto e igualdad de condiciones (...) Me mamé de sus atropellos, voy a denunciarla. Yo no soy traidor. Voy de frente”, dijo Riascos.

En respuesta a eso, la senadora Pizarro respondió: “Con la excusa de todos los compañeros y compañeras, prefiero retirarme de este espacio hasta que esta situación no sea aclarada”. Lea aquí: Así reaccionó el sector político sobre el caso de Laura Sarabia

Molesto por los comentarios en su contra, Riascos señaló: “Y como no voy a discutir contigo, me enteré de tu propuesta en mi contra. Por eso, voy a denunciar. Por eso me he apartado de la decisión que tomaron algunos, pero respeten mi decisión. Yo no soy cualquiera aquí. Yo traje mi personería jurídica y el amparo presupuestal para que propongas hasta sacarme del chat. Sea seria, senadora. Voy a poner mi denuncia y se lo dejo claro”.

La discusión siguió y esta vez aparecieron dos senadores más, el primero en hacerlo fue Alexander López: : “Inaceptable la amenaza del senador Paulino contra nuestra compañera María José, quien no ha proferido ninguna acusación contra él, la acusación del senador es totalmente infundada. Todo nuestro respaldo, María José”.

“Le pido respeto. Yo no estoy amenazando a nadie. Haga el favor y respeta, viejo. Yo no me voy a dejar amedrentar ni maltratar de nadie”, replicó Riascos a lo dicho por López.

Más adelante, siguió el entredicho y la que apareció fue la senadora Isabel Cristina Zuleta, quien no se quedó atrás y también se fue en contra de Riascos. “Yo también estoy cansada de esta grosería y falta de respeto. ¿Usted cree que todos nos tenemos que aguantar lo que a usted se le dé la gana de hacernos, a la bandada y al Gobierno? ¿Que insulte y amenace a toda la bancada? Coja oficio, que usted es una vergüenza para esta bancada”.

Y añadió: “Usted –Riascos– se deja usar por la derecha como a ellos les convenga y ni se da cuenta. Se deja manipular por la derecha y cree que es por usted y no por hacerle daño a nuestro proyecto político”. Por último, la senadora Zuleta afirmó: “Ya es suficiente. Les solicito a los demás compañeros y compañeras que tengamos un espacio de comunicación con respeto entre quienes queremos construir”.

Este ‘rifirrafe’ que empezó el pasado 11 y terminó el 31 de mayo, podría continuar, ya que, este martes 6 de junio se conocerán los nombres de los postulados para el cargo de presidente del Senado, en el que estarán sin duda alguna Paulino Riascos y Alexander López.