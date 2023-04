El síndrome que sufriría Putin, quien ladra para que muerdan otros

George Bush, expresidente de Estados Unidos, acostumbrado a lanzar comentarios incoherentes y tener salidas en falso, dejó el listón muy alto, por lo menos en Rusia, cuando expresó: “Miré a los ojos a Putin y me hice una idea de cómo era su alma”. Hilarante. Lástima que en 2001 no existían los memes porque el líder republicano hubiese sido tendencia en Twitter. Lea: Putin dice querer negociar el fin de la guerra, pero Occidente se niega

Tanto psicoanalistas como periodistas han intentado descifrar cómo son las entrañas del presidente de Rusia, Vladimir Putin, sin que haya un veredicto, un diagnóstico necesario para todos aquellos hombres con el poder de romper la historia en dos, particularmente con eras de terror. Para los rusos, Putin es tan expresivo como una hoja en blanco. Tal vez quien mejor lo logró desentrañar fue David Remnick, editor de la revista The New Yorker, que en el, tal vez, mejor perfil sobre el exagente de la KGB escribió: “Siempre utiliza un lenguaje insípido, su mirada es plana, incluso sin vida y no desvela nunca nada”. Lea: Corte Penal emite orden de arresto contra Vladimir Putin

Al igual que Remnick, muchos aseveran que Putin, a diferencia de Hitler, De Gaulle, Tōjō, Churchill o Mussolini, no llegó a la nube de poder postsoviético que acaudala por su carisma, liderazgo o heridas de guerra. No. Solo estuvo en el lugar y en el momento indicado cuando Boris Yeltsin buscaba como loco a un heredero que no le incomodara sentarse en las piernas de un poder ventrílocuo.