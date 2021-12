¡Es oficial! Fernando Nicolás Araújo se despide de su aspiración al Senado

El pasado 17 de diciembre se dio a conocer que Fernando Nicolás Araújo Rumié, no aspirará al Senado de la República y su espacio en el tarjetón y la curul relacionada serán de otra persona. Este domingo, dicha decisión fue reafirmada con su pronunciamiento oficial. (Fernando Nicolás Araújo no aspirará al Senado de la República)

Agregó que “construimos el partido más importante del país, logramos la mayor, más efectiva y juiciosa bancada en el Congreso, y elegimos al presidente de los colombianos, a Iván Duque, un colega joven que está haciendo transformaciones trascendentales. Fueron muchos logros. Pero no me voy a detener en datos, me quedo con la satisfacción del deber cumplido”.

Asimismo, el senador reveló que le da paso e invita al Representante Enrique Cabrales a que entre al Senado. Además, aseguró que aunque hoy le dice adiós a su aspiración al Senado de la República, seguirá dentro del Centro Democrático impulsando una política social que permita “superar la pobreza extrema”.

Finalmente, Araújo invitó a todos sus allegados y amigos a votar por Enrique Cabrales al Senado, por las cámaras del Centro Democrático y por Óscar Iván Zuluaga a la Presidencia. (El precandidato a la Presidencia de Colombia que está en un limbo político)

“A los compañeros de la bancada y la lista el Senado les digo: cuenten conmigo, ustedes son la esperanza de Colombia. Sigamos la tarea. Todos, juntos, más firmes que nunca, por más resultados”, puntualizó el senador.

Cabe recordar que Araújo Rumié fue elegido senador de la República en 2014 por el Centro Democrático, partido liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. En 2018 fue reelecto y actualmente mantiene su curul en la que promovió soluciones a la pobreza, la alimentación y a la crisis económica.