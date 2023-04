“Es un arroz con mango jurídico”: González-Forero sobre moción de censura

“Mi talante no es sentir temor ante las críticas. Soy frentera, veraz y siempre he estado a favor del debate si es estructurado. No estoy de acuerdo con que se fabriquen pruebas en mi contra (la funcionaria mostró un fajo de los euros falsos que dos concejales lanzaron en la sesión del 12 de abril) y no podré defenderme como quisiera ante la opinión pública. Mi familia está viendo este debate, pero no podré defenderme porque en este proceso se me ha violado el derecho al debido proceso”, aseguró la secretaria, quien subrayó que se les han violado sus derechos constitucionales de forma sistemática porque no le entregaron preguntas con claridad.

González-Forero aseveró que muchas de las preguntas que el Concejo le envió en un cuestionario no son de su jurisdicción ni de Interior, según el decreto y el manual de funciones de su cargo. “También les recuerdo a los concejales y a la ciudadanía que los concejales Sergio Mendoza y Javier Julio Bejarano dedicaron más de una hora exponiendo temas que son ajenos a la Secretaría del Interior y que se apartan del control político. Lo reitero: sin pruebas me han relacionado a temas de otras dependencias y al programa ‘Water as Leverage’, del que nunca tuve injerencia. Quiero pensar que no mezclan peras con manzanas en un arroz con mango jurídico”, espetó.

Y añadió: “Estos señalamientos han violado mi presunción de inocencia. Quiero pensar que fueron lapsus y no algo con intención de afectar el debido proceso. WAL es un programa de iniciativa y control de Países Bajos, no es una iniciativa mía ni del Distrito. Fueron ellos los que contactaron a la Alcaldía. Desde que dejé el cargo como directora de Cooperación Internacional, el pasado 12 de julio, no he tenido injerencia en esa dependencia. Dejo constancia que ese proyecto nada que ver con la órbita de mis funciones en Interior”.

La funcionaria, por consiguiente, recalcó que no cometió ningún tráfico de influencias para que la Fundación FEM, entidad privada que creó en 2007, fuese designada como operadora de los recursos holandeses para programas de agua y cambio climático en Cartagena. “Ni mucho menos tuve influencia para la contratación de Miguel Manga, actual director de Cooperación Internacional, ni de Hugo Vides, contratista de esa dependencia”, aseguró.