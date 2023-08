Expresidente de Colombia estuvo en Cartagena respaldando a Jacqueline Perea

El espacio fue aprovechado por el expresidente de Colombia para asegurar que: “Cartagena está abandonada y que ahora es el lugar donde anda rampante la delincuencia, lo que era el Corralito de Piedra ya no existe, la inseguridad, la pobreza y la falta de oportunidades es el pan de cada día de los cartageneros”.

“Hoy me atrevo a decir que somos la única candidatura con arraigo popular y realmente con coherencia, y créame usted presidente Pastrana que desde el momento en que se me acogió en el Partido, soy un soldado mas que ingresa a estas filas de la Nueva Fuerza Democrática en la defensa del país y de la ciudad. Cartagena no solamente está sitiada por la delincuencia y el hampa, sino que Cartagena hoy se encuentra como una ciudad bombardeada, destruida, lo que hace la izquierda recalcitrante en cabeza de su alcalde William Dau Chamat”, expresó Perea Blanco.

Finalmente el expresidente Pastrana afirmó: “Jacqueline, usted sabe que cuenta con todo el apoyo de la Nueva Fuerza Democrática y el mío personal para recuperar esta importante ciudad”.