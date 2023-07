Gobierno Duque también habría usado polígrafo por un robo doméstico

“Es la única vez en mi vida que he presentado eso, me pareció con normal tranquilidad las preguntas, me explicaron antes qué funcionamiento tenía y ya, duró 40 minutos tal vez. La verdad no sé cómo salieron los resultados. No me sentí bajo presión, fue un requerimiento por el trabajo”, manifestó a Cambio la enfermera Luz Duarte.

Cabe recordar que el uso del polígrafo no es ilegal y sus resultados no pueden ser tomados como una prueba ante un juez sin que haya el debido proceso judicial de por medio. Luego de destaparse el escándalo de Laura Sarabia, el fiscal Francisco Barbosa indicó que el uso que le dio la funcionaria no fue el correcto, por lo que tampoco lo sería, subrayó Cambio, el uso que le dio la exvicepresidenta Ramírez.

“Es un mecanismo indicador para funcionarios que puede ser utilizado en el marco de la seguridad nacional, pero jamás en el marco de un privado. Entonces yo no puedo coger a su mamá y llevármela diciéndole hágame el favor, mi señora se ubica acá y usted va a responder unas cosas y después me firma, eso no se puede (...) Eso existía cuando existía el F2 y cuando existía el DAS en su peor momento, o cuando existía por ejemplo el SIC, el Sistema de Inteligencia Colombiano. Eso se hizo, por ejemplo, en casos muy complicados durante la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla”, comentó el fiscal en una entrevista con Blu Radio.

Y agregó: “Pero no, cuando usted actúa con la Fiscalía General de la Nación en las investigaciones, tiene que hacerse bajo los criterios de la Fiscalía y nunca un polígrafo, jamás un fiscal dice hágame el favor y me le hacen un polígrafo a alguien en el marco de una investigación judicial. Eso no existe, no es legal (...) Entonces, cuando usted dice seguridad nacional no todo cabe. Es decir, la pregunta es la siguiente: si a mí me llegan a robar el celular o me llegan a robar el reloj o me roban una chaqueta en mi casa, ¿es un asunto de seguridad nacional o es un asunto de un bien jurídico protegido que era mi patrimonio? El hecho de que le pase a uno algo por ser servidor público no involucra que sea un tema de seguridad nacional necesariamente”.

Cambio contactó a la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez quien afirmó no recordar el episodio. “Yo creo que sí hubo un hurto a mi papá, recién mi mamá se murió, pero no estoy enterada de cómo habrá sido eso, eso lo estaban trabajando con la agencia que tenían las enfermeras, pero no sé qué habrán hecho (...) La verdad no estoy enterada. La verdad no tengo la información de qué fue lo que se hizo en ese momento, por lo que tendría que averiguar a ver qué fue”.

“Así como resulta poco creíble que la investigación paralela emprendida por la seguridad de la Presidencia sobre el robo a Laura Sarabia haya ocurrido sin conocimiento de ella, también es difícil imaginar que tres enfermeras y una empleada del padre de la entonces vicepresidenta hayan sido sometidas a polígrafo en instalaciones del palacio presidencial sin que Marta Lucía Ramírez lo supiera”, concluyó la revista Cambio.