Vídeo: Ataque a Iván Duque en EE. UU. provoca reacciones en Colombia

No obstante, desde la academia, para el analista político Pedro Viveros el activista engañó a Iván Duque, quien pasea de vacaciones con su familia. “Eso no es periodismo. Es una vil redada premeditada. Ese señor no es digno de decir que es un comunicador social. A ningún presidente (o expresidente) le podemos desear tamaño exabrupto”, expuso.

Sin embargo, el internacionalista y docente de la Universidad del Rosario, Mauricio Jaramillo Jassir, considera que el abanico de rechazos del periodismo nacional a lo sucedido con el expresidente se puede leer como un “doble rasero”.

“Obviamente me parece que es un acto condenable y se ha visto en el pasado reciente, por ejemplo: Jorge Rodríguez, expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, en México lo insultaron en plena calle. Lo mismo sucedió con José Luis Rodríguez Zapatero en España. A ambos los acusan de ser cercanos a Nicolás Maduro. Claramente este tipo de actos son ofensivos y no hablan bien del periodismo. La justicia es la que debe juzgar; sin embargo, uno no entiende por qué están siendo tan duros con Dan Cohen y son tan blandos con las manifestaciones racistas, sistemáticas y no accidentales, de la revista Semana contra Francia Márquez”, explicó Jaramillo.

Para el académico, una de las conclusiones o explicaciones sería que los medios hegemónicos del país se tapan con la misma cobija.