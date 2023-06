“Legalizar la droga es legalizar el asesinato”: Uribe desde Cartagena

La jornada comenzó a las 9 a.m. en la zona de Las Ramblas, en la entrada a Manzanillo, zona norte de Cartagena. El espacio hace parte de lo que ha propuesto el exmandatario como una “oposición democrática” a la gestión de Petro en la Casa de Nariño. En la tarde, a las 4 p.m. se recogerán firmas diagonal a la iglesia Santa Cruz de Manga; y a las 6 p.m. en el parque Coral Gables, frente a la iglesia de Bocagrande.

Mañana, desde las 9: 30 a.m. habrá firmatón en el Centro Comercial La Plazuela y a las 4 p.m. en el Centro Comercial La Castellana.

“Legalizar la droga es legalizar el asesinato. No es cierto que los impuestos que traiga consigo la regularización del cannabis incidirán en un mayor desarrollo económico. En Uruguay, por ejemplo, se han captado menos impuestos que lo que han gastado con el aumento de la salud pública para atender a los consumidores. Mucho menos se acabará el mercado ilegal, pues en sociedades que han seguido este camino no ha sucedido así, los criminales se reinventan y los adictos les abren las puertas a otras drogas”, indicó Uribe en Cartagena.

Uribe Vélez, con su postura, recalcó que no busca conformar un bloque reaccionario y de mente cerrada que diga “No” a toda iniciativa del Gobierno. “El presidente Petro también tiene su manera de ver el mundo y cómo solucionar el problema de la droga, pero sí queremos que la nuestra sea tomada en cuenta. Nuestra propuesta va de la mano del trabajo de alcaldes y gobernadores que se metan de lleno en esta discusión y coyuntura, promoviendo estrategias y políticas públicas para rescatar adictos del imperio criminal de la droga”.

El Centro Democrático espera que la ‘firmatón’ de llegue a más de 170 puntos designados a lo largo de todo el territorio colombiano.

Otros dirigentes del uribismo estarán igualmente al frente de la jornada en todo el país, entre ellos Mariapaz Buitrago, Carlos Manuel Meisel, Óscar Villamizar, Miguel Uribe Turbay, Juan Fernando Espinal, Hernán Cadavid Márquez y Christian Garcés.

Posición del Gobierno

Tras conocerse que el Gobierno nacional volverá a presentar la reforma laboral en el Congreso después del 20 de julio, la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, en contravía de las posturas del Centro Democrático argumentó: “Las propuestas que tiene el Gobierno no son ni para arruinar empresas, ni para destruir empleos, esos son los mitos que nos están poniendo para desinformar al país. Lo que estamos diciendo es que tiene que haber un equilibrio en estos dos actores del mundo laboral”.

Insiste Ramírez que: “Se deben miran las dos caras de la moneda, no solo miren el tejido empresarial, la idea no es arruinarlo, queremos empresas sólidas, potentes, fortalecidas, pero sin precarización laboral. Lo que estamos diciendo es que hay que hacer consciencia de lo que fue ese desequilibrio, donde se pactaron con los gobiernos de turno y no se tuvieron en cuenta la afectación de los trabajadores”.

No obstante, el expresidente Uribe tiene una postura contraria: “Nosotros queremos que mejore la situación de los trabajadores colombianos, proponemos un plan quinquenal de empresarios, trabajadores y Gobierno para mejorar la remuneración de los trabajadores, pero nos oponemos a la reforma laboral que lo único que hace es decirle a la pequeña empresa ‘usted no tiene espacio en Colombia’”.