$!Video: ‘Marcha de la mayoría’ contra Petro recorrió el Centro Histórico

Por su parte, Gabriel Rodríguez Osorio, otro de los marchantes, no desestimó la voluntad de cambio que exigieron los votantes que eligieron a Petro; no obstante, considera que hay “una gran desilusión a diez meses de posesionarse”.

“Es claro que la inequidad en este país es mucha y eso hay que cambiarlo, pero no me gusta la manera como se está haciendo. Una forma tan alevosa, que no consulta ni respecta las instituciones y el equilibrio de poderes. Un Gobierno que prefiere un Congreso, bases populares y medios en estado de postración; y así no se verá ningún cambio productivo, sino lesivo y destructivo, y por eso marchamos”, aseveró el arquitecto Rodríguez.