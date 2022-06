¿Hay persecución política por Gustavo Petro en la Alcaldía de Pinillos?

La postura del alcalde

El alcalde Alcides Gulloso aseguró en la carta que remitió a sus funcionarios que los motivos de su petición se relacionan con la dinamización de su administración, y así procurar los ajustes necesarios para la buena marcha de su gestión.

“Por ello, con mi indudable aprecio, respeto por la labor adelantada por cada uno de ustedes y gratitud por su valiosa compañía y gestión, les solicito carta de renuncia protocolaria del cargo, que hasta el día de hoy vienen ostentando”, expresó el mandatario en el documento.

El Universal contactó a Gulloso García para contrastar las denuncias en su contra y recabar la postura de la Alcaldía de Pinillos. “Está en mis competencias legales y gubernamentales, como alcalde elegido, solicitar la renuncia protocolaria no de uno o de algunos, sino de todos, como hice, los funcionarios y secretarios de mi administración. ¿Con qué objetivo? Oxigenar la Alcaldía con profesionales que también merecen trabajar y aportar al desarrollo del municipio”, afirmó.

Y agregó: “Desde mi elección todos sabían que a los dos años haría esto en aras de dinamizar la gestión. Aquí no hay ningún tipo de motivación política o electoral. No tengo el más mínimo interés en perseguir o aplaudir al que haya votado por Gustavo Petro o por otro. Por consiguiente, no le pedí la renuncia a un grupo sino a todo el talento humano, y así poder evaluar resultados y competencias para ver con quienes seguiré adelante. Dinamización y oxigenación, dentro de los marcos legales donde siempre me he basado”.