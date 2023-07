“¿Inhabilitado? Lo que me hicieron fue una maldad”: Óscar Marín

Parte del reporte de inhabilidades de Óscar Marín en la plataforma CDI de la Procuraduría.

El Universal contactó a la Procuraduría General de la Nación, quienes indicaron que la inhabilidad para ejercer cargos públicos existe y que al pagarse la sanción fiscal, de inmediato se subsanaría la inhabilidad disciplinaria, por lo que recomendaron consultar a la Contraloría Distrital de Cartagena cómo va ese proceso y preguntar: “¿Por qué siguió Marín en su curul?”.

Otro elemento que subrayó el ente de control en Bogotá es que su plataforma está actualizada y no es un error. Al respecto, este medio consultó al concejal Óscar Marín quien indicó que no solo pagó de inmediato la sanción cuando se profirió, sino que hasta hace poco se sorprendió de mala manera al ser informado que seguía activa la inhabilidad. “Es una trama, una maldad que me están haciendo y por ello radiqué una denuncia penal y, además, instauraré las acciones jurídicas correspondientes por querer afectar mi carrera política”, aseveró.

El origen

Freddys Quintero, excontralor de Cartagena, quien finalizó su periodo en noviembre de 2021, tras cinco años como jefe fiscal encargado, según fuentes de la Contraloría y el relato de Marín, ordenó la investigación de cuatro personas por procesos pensionales de beneficiarios del Fondo de Pensiones de Cartagena (Fonpecar), entidad que dirigió el concejal.

Marín aseguró que estas investigaciones fiscales tuvieron motivaciones políticas, pues, según su concepto, Quintero respondía a un grupo de concejales en esa época. “Siempre demostramos que fuimos diligentes. En su momento siempre mostramos que en las supuestas fallas de gestión, siempre hice los trámites correspondientes con Colpensiones para la compartibilidad de exfuncionarios hasta que cumplan con su edad pensional, y así solo se queden con una pensión al cumplirla”, puntualizó.

Y resaltó: “Sin embargo, nos meten en un proceso de responsabilidad fiscal por no haber compartido las pensiones, cuando hay la trazabilidad de cómo contrastábamos siempre las bases de datos con Colpensiones para evitar que gente que conoce el sistema se beneficiara irregularmente de dos pensiones a la vez”.