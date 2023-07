¿En el barrio La Esperanza están regalando casas por votos?

“Llegó la hora mi gente. ¿No tienes casa propia? Te invito a que hagas parte del primer grupo que vamos a organizar de 50 hogares sin vivienda propia. Los que quieran soñar junto conmigo y crean qué sí es posible, Los estaré esperando mañana martes (hoy) a las 7 pm aquí en mi residencia para la entrega de los formularios. Yo soy social y mi proyecto bandera es vivienda gratis pa’ mi gente. Tu sabes que yo no hablo paja y en lo que me comprometo, lo cumplo”.

Aunque Chico Dautt tiene muchas fotos en las que expresa su apoyo a Dumek Turbay y a Yamilito Arana, ambos políticos tomaron distancia y rechazaron la publicación.

“Es una locura”

Consultado por El Universal, Dumek Turbay rechazó tajantemente que Chico Dautt lo haya vinculado a su estrategia de campaña. “Eso es una locura y me entero es por la consulta que me hacen del tema. Llamé a Alex y le dije que eso va en contravía del calendario electoral y que incluso se arriesga a problemas penales, por lo que me dijo que desistiría, aclararía y eliminaría mi nombre de la publicación. Yo cuando me involucro en una labor social o algún tipo de acción por la comunidad lo he hecho personalmente y a mi nombre”, aseveró el candidato a la Alcaldía de Cartagena.

Con respecto al tema, Yamilito Arana tomó distancia de lo publicado e indicó que las etiquetas que haga un usuario en su red social son responsabilidad directa de él. “Tengo que señalar que las etiquetas permiten a los usuarios de las redes sociales mencionar a una persona, empresa o cualquier entidad con un perfil social, sin determinar una vinculación directa a lo que allí se dice”, indicó.

Y aseveró: “A diario recibimos un sinnúmero de etiquetados de seguidores y medios de comunicación. Con respecto al caso en mención, lamentamos que se etiquete mi nombre en una acción que se aleja por completo de nuestro proyecto Lo Mejor de Bolívar, en el que durante dos meses hemos llevado historias inspiradoras y lo mejor de la cultura y la historia del departamento”.

“Es trabajo comunitario, no político”

El Universal contactó a Alex Chico Dautt para tener mayor claridad sobre su promesa inmobiliaria, quien aseguró que su proyecto de vivienda “no tiene nada que ver con politiquería o compra de votos”. “Quienes conocen mi trayectoria social y comunitaria saben que soy un líder cívico que siempre ha luchado por las necesidades de las comunidades. Una de las más graves problemáticas que se sufren en nuestros barrios es la falta de techo digno y hasta yo no tengo vivienda. Así como en el pasado he gestionado casas y pavimentación para la comunidad, ahora lo que busco es trabajar por un proyecto social que construya nuevas o remodele algunas, sin que esto signifique un tema político”.

A la pregunta sobre el formulario que la gente llenaría para participar en su proyecto, Chico precisó: “Esto es un sueño, por lo que queremos es organizar a la comunidad para avanzar de forma ordenada en hacerlo realidad. No se trata de entregar casas a cambio de votos, ya que eso es un delito. Se trata de explicar el camino idóneo, a través de la acción comunal, para alcanzar el sueño de tener una casa. Ahora, si lo están tergiversando por el tema político ya es un tema que sale de mi responsabilidad. Si de pronto la coyuntura, la polarización o los enemigos usan esto para desinformar y descontextualizar, pues ahí si me tocará recular, borrar la publicación y labrar este sueño con guantes de seda”.