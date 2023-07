El “despelote” del Pacto Histórico estalló en un centro comercial

“Está claro que no es capaz de cumplir acuerdos ni de seguir directrices que no le favorezcan políticamente, priorizando individualidades y no el bienestar de Cartagena”. Así se refirió ayer Líner Campo de Javier Julio Bejarano en un comunicado en el que se anunciaba como el candidato oficial del Pacto Histórico para la Alcaldía de la ciudad. (Lea: El “as bajo la manga” de Javier Julio Bejarano para ir por la Alcaldía)

Ayer en la noche, la campaña de Campo informó que la Mesa Técnica Nacional no ratificó la elección por mayoría, con la que fue escogido Julio Bejarano, “calificándola como no válida en ninguna parte del país”, por lo que tras esta decisión, se invitó a ambos candidatos para que dialoguen y lograran un acuerdo de unidad.

Consultado por El Universal, Javier Julio Bejarano aseveró que esto es falso. “Efectivamente nos mandaron a sentar para ver la posibilidad de unificar. A las cuatro de la tarde nos encontramos en el Mall Plaza y no llegamos a nada; por ende, según el debido proceso, notificamos a Bogotá el desacuerdo para que ellos a nivel nacional exploren nuevas opciones. Nos instaron a reunir para que el Pacto no se estalle y esté unificado, pero lo que hizo Líner Campo fue autonombrarse, sacar esa desinformación e indicar que yo estoy fuera del Pacto, cuando esto no es así, pues Mais sigue haciendo parte. Lo único que hemos dicho es que no queremos imposiciones.