Javier Julio Bejarano escala, Dumek y García Tirado siguen adelante

Por su parte, Judith Pinedo Flórez, la Mariamulata, bajó al cuarto lugar con el 10 % de la intención de voto, aunque esto no debería tomarse como un decrecimiento en su popularidad, pues el margen de error de esta encuesta es del 3,5 %.

Voto en blanco le gana a los demás

El voto en blanco (9,4 %) y los indecisos, quienes no votarían por ninguno o no saben / no responden, (8 %) les ganarían a los ocho candidatos restantes. Esta población será crucial en las tres semanas siguientes para quienes busquen desbancar a Dumek de la cima o asegurar una curul en el Concejo. El menú de ilusiones y posibilidades es dinámico en la política.

Según los expertos, cuando un candidato convierte en rutina el estar en un puesto de las encuestas, como es el caso de William García Tirado que se mantiene en el segundo eslabón, tiene que trabajar el doble para salir de esa zona no recomendable de confort. En estos momentos ni sube ni baja.

Por otro lado, con respecto a la virtual victoria de Dumek, en las tertulias de la ciudad se asegura que lo único que podría hacer tambalear su campaña sería la unión entre Judith Pinedo, Javier Julio Bejarano, José Osorio y Javier Doria, candidatos alternativos. Algo que según se cuece hace semanas sin llegar a ningún puerto.