Julio saca a Córdoba, ¿se quiebra el futuro bloque opositor a Dumek?

No. No es un nuevo concesionario de camionetas ni de carros lujosos. Muchos cartageneros a bordo de buses de Transcaribe, sin la noción electoral, se preguntan por qué desde el domingo el parqueadero del Coliseo de Combate en Chiquinquirá está tan concurrido. En ese recinto deportivo se llevan a cabo, como es usual, los escrutinios para definir quiénes serán de forma certera los próximos concejales, diputados y ediles de Cartagena. Lea: En vivo: El alcalde electo Dumek Turbay habla de lo que será su administración

En esas publicaciones se informó erradamente que el que no entraría al Concejo es William Pérez, candidato del Centro Democrático; sin embargo, el que no accedería a una curul es Armando Córdoba, de la Alianza Verde. No obstante, para confirmar esto toca esperar que culmine el escrutinio, pues el Verde podría rasparle votos a la Alianza Social Independiente (ASI), partido que obtuvo la mayor votación con Luz Marina Paria, y sería uno del ASI el que quede por fuera.