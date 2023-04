La advertencia de Vargas Lleras a Dilian Francisca por reforma a la salud

Vargas Lleras explicó que La U tiene la última palabra en este tema “porque ya veo al Partido Liberal, si es que le hacen caso al expresidente César Gaviria, apartándose del compromiso de tramitar eso. Y el Partido Conservador, apenas vea a Dilian Francisca Toro con una postura diferente, no va a quedar solo con el pecado, porque ni con ellos el gobierno tendría los votos necesarios para hacer aprobar la reforma”, pronosticó.

Pero no sólo eso, en dicho evento, Vargas Lleras lanzó una advertencia a Dilian Francisca Toro, jefe del Partido de La U, por su postura frente al proyecto de reforma a la salud.

“¿Qué hacemos para convencer a esa mona? (...) Si así procede, no la podemos acompañar en su aspiración a la Gobernación. Nos cueste lo que nos cueste, se tiene que pagar el precio de semejante irresponsabilidad. ¿No les parece?”, aseguró el jefe natural de Cambio Radical.

Es de recordar que esta semana la bancada de La U afirmó que no apoyará la reforma a la salud si no se incluyen todas sus proposiciones; sin embargo, la puerta sigue abierta a nuevos acuerdos que permitan llevar a que el proyecto sea aprobado.