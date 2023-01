La “alianza” entre los Montes y el Pacto Histórico para tumbar a los Blel

Según La Silla Vacía, los Montes se subieron al bus de Petro desde primera vuelta presidencial y ahora se denotará en reuniones electorales.

El periodista Ever Mejía contactó a Emeterio Montes, pero este no le dio muchos detalles. “Estoy estudiando y seguiré preparándome. Liner Campo es mi amigo y lo conozco de hace varios años”. Por su parte, Campo le indicó a La Silla que el objetivo era “simplemente escuchar al candidato, que creo que no tiene ninguna investigación y no ha sido condenado”.

Sin embargo, la conclusión que quedó en los mentideros políticos de la ciudad es que Montes, o el candidato que eventualmente su familia le dé la venia a la Gobernación, iría de la mano con un precandidato a la Alcaldía de Cartagena como Liner Campo. Y así contrarrestar al candidato departamental que más fuerza tiene actualmente gracias al apoyo de los Blel: Yamilito Arana.

Cabe recordar que el Pacto Histórico subrayó que ni en la ciudad ni en el departamento tienen un candidato propio y que todos aquellos que se autoproclaman con ese distintivo estarían errados, pues primero se tienen que surtir las consultas internas para elegir al untado. Pacto Histórico empezó proceso para elegir a sus aspirantes