La decisión del Concejo que tiene con rabia al barrio Nelson Mandela

Las lagrimas de Dau Chamat las provocaron el visitar y denotar el ruinoso estado en el que se encontraba, y sigue así, el centro de salud del barrio ubicado en la Comuna 14 de la zona Sur Occidental de Cartagena. Nelson Mandela, con una extensión aproximada de 56 hectáreas de terreno, divididas en 24 sectores con aproximadamente 7,000 viviendas, es uno de los territorios con mayor índice de pobreza de la ciudad y donde no se cuenta con una cobertura óptima del servicio de alcantarillado.

Es por ello que hoy varias voces provenientes del barrio se quejan y ponen sobre la mesa su descontento a la decisión del Concejo Distrital de no aprobar los recursos necesarios para terminar las obras en el CAP, un centro que en octubre cumplirá siete años de cerrado por cuenta de una supuesta remodelación.

“Fue una promesa, un juramento que yo me hice desde antes de ser alcalde, de que ese hospital lo terminaba porque lo terminaba”, expresó Dau en ese momento.

“Fue una promesa, un juramento que yo me hice desde antes de ser alcalde, de que ese hospital lo terminaba porque lo terminaba”, expresó Dau en ese momento.

El NO del Concejo

En la misma línea, Whailer Herrón Ayazo, representante legal de Corpomandela, expresó: “Hoy que vemos la luz al final del túnel parece ser que la salud para esta población seguirá en cuidados intensivos por las marcadas diferencias entre el Concejo y el alcalde Dau. Solicitamos no perjudicar a esta población que con sacrificio y lucha conseguimos este espacio. Queremos que después de tantos años nos den de alta”.

“Es una decisión que nos ha destruido. Sentimos que el Concejo no nos apoya ni nos ayuda en nada, más cuando ya están los dineros en las cuentas de la Alcaldía, gestionados ante el Ministerio de Salud. Son muchos años con este problema y no sentimos el respaldo de las instituciones”, indicó Luz Stella Martínez Agamez, lideresa cívica de Nelson Mandela y presidenta de la JAC del sector El Edén.