“La ministra de Salud es arrogante”: Roy Barreras contra Carolina Corcho

Reforma a la Salud.

Pero el tema de la desautorización de Petro no fue lo único que mencionó Barreras en contra de la jefa de cartera, también la tildó de arrogante y la comparó con la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, a quien considera una persona eficiente y sensata.

En cuanto a Carolina Corcho, la describió como “una ministra ideologizada, quien tiene desafortunadamente una característica, que no es buena y no es justa en ningún ministro, y es la arrogancia. Ella rompe el diálogo, impone sus decisiones, no escucha ni siquiera a sus pares en el gabinete, no escucha a los gremios y los descalifica y alimenta una especie de reforma revanchista contra lo que llaman la oligarquía”.