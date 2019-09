La tutela que ordena a aspirante a la Alcaldía a pagar multa y 3 días de cárcel

Tres días de arresto y el pago de una multa de 3 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Eso fue lo que el juez Quinto Civil del Circuito ordenó contra William Dau, aspirante a la Alcaldía de Cartagena por el movimiento ciudadano Salvemos a Cartagena.

Esto porque el juez indicó que incurrió en un incidente de desacato al no cumplir con un fallo de tutela del 25 de julio del 2019, en el que se le ordenó a Dau Chamatt retractarse de los señalamientos que hizo en redes sociales contra el gobernador Dumek Turbay Paz. Ese fallo fue el resultado de una tutela interpuesta por el gobernador Turbay, alegando que el aspirante a la Alcaldía de Cartagena le violaba derechos fundamentales como a la intimidad personal y familiar, buen nombre y la honra.

Ese fallo fue apelado por Dau Chamatt ante el Tribunal Superior de Cartagena y dicha apelación se resolvió el 5 de septiembre pasado. Así, el Tribunal ratificó lo resuelto por el juez Quinto Civil del Circuito, a favor del accionante Dumek Turbay Paz.

El 6 de septiembre, solo un día después, el juez Quinto Civil del Circuito resolvió un incidente de desacato presentado por Dumek Turbay, indicando que William Dau no se retractó de los señalamientos contra el gobernador de Bolívar, y que así había incumplido el fallo de la tutela proferido el 25 de julio, castigándolo con tres días de arresto y con el pago de la multa. Además, deberá “darle estricto cumplimiento al fallo de tutela del 25 de julio de 2019 dentro de los tres días siguientes a la notificación del nuevo fallo”.

Es decir, que cuando sea notificado del fallo del desacato, tendrá tres días para retractarse. Dau Chamatt dijo ayer que no había sido notificado y que conocía del nuevo fallo por los medios de comunicación. Cree que la medida es injusta y que no le dieron el tiempo necesario luego de resuelta la apelación.

“Me abrieron el incidente de desacato en el juzgado y yo dije ‘cómo así, cuál es la prisa; me abrieron un incidente de desacato cuando todavía estaba en apelación. El incidente de desacato lo habían abierto antes de yo ser notificado de la decisión del Tribunal, fallando la apelación en contra; entonces eso es ilegal lo que hicieron. La decisión del Tribunal apenas me la avisaron a final de la semana pasada, y ya en dos ocasiones me dijeron: ‘bueno, te vamos a abrir un incidente de desacato’. La primera yo dije: ‘en cuál secretaría está pendiente, y esperando, y después me la volvieron a abrir todavía antes de yo haber recibido notificación de la apelación. Cómo van a abrir un incidente de desacato si todavía estaba en apelación”, reclamó Dau Chamatt.