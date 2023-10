“Lo de Doria es parte de un plan malévolo”: Dumek defiende su campaña

Doria, también candidato a la Alcaldía, radicó la demanda el pasado lunes 2 de octubre indicando que Dumek incurrió en doble militancia, una irregularidad electoral según la Constitución Política, que se da cuando un candidato apoya al mismo tiempo a campañas pertenecientes a otros partidos políticos que no son el suyo.

No obstante, Dumek Turbay afirmó que eso es irreal y que hace parte de “un plan malévolo para generar miedo, confusión y darse a conocer atacando a otros y no con sus propuestas”.

“Mi apoyo político es para la candidata de mi partido, pero ello no quiere decir que los demás actores políticos en la ciudad y en el departamento sean mis enemigos, ni que no pueda coincidir esporádicamente con ellos en actos organizados por terceros”, explicó Turbay, quien agregó que no ha recibido ningún tipo de solicitudes de revocatoria por parte del CNE.