“Los Rodríguez y Samper querían vengarse de Pastrana por los narcocasetes”

“Lo primero que se debe preguntar es quién redactó la carta, porque los señores Rodríguez Orejuela están presos, cada uno en un sitio distinto, entonces la primera duda que me asalta es quién redactó la carta y cuál fue el proceso para recoger las firmas. Por eso tengo muchas dudas al respecto. En cuanto a Chambacú, ahí mencionan al presidente Pastrana, y este no tuvo nada que ver con Chambacú, porque Chambacú fue una licitación que se abrió en el gobierno del presidente César Gaviria y se adjudicó en el gobierno del presidente Samper, por allá en noviembre del año 1994. Y eso fue una operación de compraventa simple, el Estado vendió un terreno y unos particulares compramos el terreno y lo pagamos de contado, y con el pago de contado la operación se terminó. Y Pastrana fue presidente cuatro años después, de manera que él no tuvo nada que ver con eso”, dijo Araújo.

Así mismo, señaló: “Por qué hay la confusión en cuanto a Pastrana, pues porque cuatro años después este me designó ministro de desarrollo económico, y estando yo de ministro me hicieron el montaje de un escándalo para revisar la compra que había sucedido cuatro años antes. Entonces la opinión pública no entendió si eran actuaciones mías como ministro o si eran actuaciones mías como particular cuatro años antes. Y ahí se creó la confusión, pero Pastrana no tuvo nada que ver con eso. A raíz de ese escándalo a mí me citaron a un debate en el Congreso, donde yo puede presentar con claridad cuáles habían sido las actuaciones como empresario cuatro años antes, cómo se habían cumplido todos los procesos, y además fui sujeto de una investigación de parte de la Fiscalía General, que me investigó con tres fiscales delegados ante la Corte Suprema, quienes al final decidieron que ahí no había nada equivocado, nada penal, y por supuesto me exoneraron de cualquier responsabilidad. La Fiscalía terminó opinando que el Estado se vio beneficiado con esa compraventa que se hizo”.

El exministro Araújo cree que la reciente versión de los Rodríguez estaría motivada por una venganza por las denuncias que Pastrana hizo contra Samper en el proceso 8.000.

“El motivo es que Pastrana estuvo en la Comisión de la Verdad, mostró la carta donde ellos admiten que financiaron a Samper, y entonces como Pastrana mostró eso, ellos están reaccionando a ver cómo le echan tierra sucia a Pastrana. Pero en el caso de Chambacú Pastrana no tuvo nada que ver.

El tema de Chambacú es un tema transparente. A mí personalmente eso me ha hecho mucho daño toda la vida, teniendo en cuenta que esa fue una de las razones que argumentaron las Farc para secuestrarme, pero siempre he dado todas las explicaciones cuando me las han pedido y siempre las seguiré dando”, dijo Araújo.