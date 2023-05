Mancuso salpicó a Francisco Santos: esto le respondió el exvicepresidente

“Durante más de 18 años ese infundio ha sido investigado una y otra vez por infinidad de instancias judiciales sin que haya una sola prueba de su veracidad y no puede haberla porque nunca sucedió”, dijo Santos, quien fue vicepresidente de Colombia entre 2002 y 2010 durante el Gobierno de Álvaro Uribe. Lea aquí: “El paramilitarismo surgió del Estado; a mí me entrenaron”: Mancuso

Santos “vino en representación de la oligarquía colombiana en la capital, que estaban preocupados por la presencia de las FARC cerca a Bogotá”, advirtió.

“Hasta sugirió el nombre de Bloque Capital. Eso fue entre 1997 y 1998” , añadió el exparamilitar, quien supuestamente se reunió “varias veces” con él.

La respuesta de Santos

En ese sentido, el exvicepresidente aseguró que ese “infundio” es publicado “periódicamente coincidiendo con el calendario electoral de turno”, en referencia a los comicios regionales que se celebrarán en octubre próximo en Colombia. Lea además: En vivo: audiencia de Salvatore Mancuso en la JEP

“No me interesa confrontar con un personaje como Mancuso que ha dado infinidad de versiones contradictorias en este y muchísimos otros temas. No soy una persona que rehuya cualquier tipo de debate, pero contrastarme con un personaje como Mancuso no me interesa porque controvertir con él es darle validez a través de mi voz y eso no lo voy a hacer”, añadió.